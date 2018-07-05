Самедов назвал главный козырь России

Самедов: главным козырем сборной России по футболу является характер

Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов считает, что отличительной особенностью национальной команды является характер. Об этом он сообщил журналистам.

Сборная России на домашнем турнире заняла второе место в группе A, в 1/8 финала россияне обыграли в серии пенальти испанцев.

"Чемпионат мира начинается с плей-офф, и нашей задачей является пройти как можно дальше по турнирной сетке, а кто что-то там считает — не важно. Мы должны выслушать тренерский штаб и правильно сыграть в матче против хорватов. Думаю, что главным козырем сборной России является характер. В плей-офф такого большого турнира без характера нельзя", — сказал Самедов.

Российская команда готовится к матчу 1/4 финала чемпионата мира со сборной Хорватии. Встреча состоится 7 июля в Сочи.