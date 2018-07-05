В Казани появились граффити с изображением Неймара 

Казанские художники нарисовали граффити с изображением нападающего сборной Бразилии Неймара в непосредственной близости от отеля, где расположилась бразильская национальная команда перед матчем 1/4 финала чемпионата мира 2018 года с Бельгией.
Изображение Неймара появилось на школе, расположенной через дорогу от отеля, где расположились бразильцы.
Сам Неймар опубликовал фото своего же изображения в сервисе Stories в Instagram, сопроводив его надписью: «Чего ты смотришь на меня, приятель?».
Матч 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия — Бельгия состоится 6 июля на «Казань Арене». Начало — в 21:00.
Ранее стало известно, что Марсело выйдет в стартовом составе сборной Бразилии в матче с Бельгией.