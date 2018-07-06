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Бывший тренер российской сборной оценил Черчесова
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Бывший тренер российской сборной оценил Черчесова 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России голландец Дик Адвокат похвалил российских футболистов и их наставника Станислава Черчесова за хорошее выступление на чемпионате мира.
«Дела у сборной России идут хорошо. Я очень доволен тем, чего ребята добились. (…) Мне очень понравился тот профессионализм, который продемонстрировала российская команда на этом чемпионате мира. Черчесов очень хорошо подготовил сборную тактически», — передает его слова «Чемпионат.com».
Адвокат заявил, что будет болеть за россиян, и пожелал им дойти до финала. По его мнению, шансы сборных России и Хорватии в четвертьфинальном матче равны — 50 на 50.
«Надо понимать, что в последнем матче хорваты сыграли не лучшим образом. Так что с поддержкой российских болельщиков для сборной России возможно всё», — заявил голландский специалист.
По словам Адвоката, Черчесов сделал правильные выводы из контрольных матчей, проделав «великолепную работу».
«Черчесов изменил схему в первом матче, а затем, в матче с Испанией, снова всё поменял и сыграл в пять защитников. Отличная работа!», — восхитился бывший наставник российской сборной.
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