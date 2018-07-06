«Не надо их захваливать»

Трефилов призвал не перехваливать футболистов сборной России

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказал мнение, что не надо перехваливать футболистов национальной команды страны за их успехи на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Не надо сегодня захваливать их всех. С каждого угла в доме слышу это. Раньше хоть душ молчал, но сегодня пошёл мыться — и он уже хвалить начал. Я когда-то думал, Андрей Аршавин будет у нас если не на уровне Лионеля Месси и Криштиану Роналду, но третьим-четвертым в мире. Такие надежды подавал. Но мы сами испортили пацана. Захвалили! Нельзя так! Надо осадить немного. От этого таланты портятся регулярно», — приводит слова Трефилова «Спорт-экспресс».

Он отметил, что спортивная слава — очень не постоянное явление.

«Сейчас Игорь Акинфеев на слуху. Скоро ему золотые ноги приделают, а на них золотые бутсы прицепят. Вспомните теперь, как его до этого кляли. Слава спортивная — это дело такое. Сегодня есть, завтра нет. Обольщаться не надо», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что более 50% россиян верят в победу сборной России над Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2018.