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Путин встречается со звездами футбола в Кремле
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Путин встречается со звездами футбола в Кремле 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин проводит встречу со звездами футбола в Кремле.
Мероприятие проводится во время чемпионата мира по футболу, который проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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