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Хорваты напомнили России о долге
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Хорваты напомнили России о футбольных долгах 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна напомнил об услуге, которую его команда оказала России в 2007 году. Слова спортсмена приводит «Украина.ру».
Игрок пояснил, что в последнем матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2008 Хорватия, уже гарантировавшая себе выход в финальную стадию, обыграла на выезде Англию, что позволило сборной России занять второе место в группе Е и попасть на Евро через стыковые матчи.
«Я думаю о том, что в свое время наша команда оказала большую услугу России. И теперь наступило время вернуть долг. Хорватии имеет преимущество перед Россией. У нас много высококлассных, опытных игроков, выступающих за большие клубы. Объективно Хорватия сильнее, но и Россия заслуживает большого уважения. Команда вышла из группы, обыграла сборную Испании — это уже серьезное достижение. Думаю, нас ждет очень сложный матч», — заявил Срна.
Россия и Хорватия сыграют в субботу, 7 июля, в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Встреча пройдет в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени. Победитель в полуфинале сыграет с лучшим в паре Англия — Швеция.
Во втором полуфинале сыграют Франция и Бельгия. Первые оказались сильнее Уругвая, а вторые отстояли победу в матче с Бразилией. Чемпионат мира завершится 15 июля.
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