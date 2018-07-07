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Английский фанат оставил восторженный отзыв о России
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Английский болельщик призвал не верить британским СМИ, назвав россиян очень дружелюбными 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Английский болельщик по имени Тео в своем Youtube-канале развенчал миф о том, что жителям Великобритании опасно приезжать на чемпионата мира по футболу в России из-за местных фанатов. Развенчанию мифов о России он посвятил отдельное видео.
Перед стартом чемпионата мира в британских СМИ появился ряд материалов, в которых анонимные российские фанаты угрожали нападением на британских болельщиков. В том числе поэтому в Россию прибыло небольшое количество английских фанатов.
"Мои одноклассники предупреждали о том, что меня побьют в России, у меня будут проблемы, — сказал Тео. — Однако ни с чем подобным я за две недели пребывания не встречался".
Отец автора канала сообщил, что его друзья не поехали в Россию из-за сообщений британских СМИ, но опасения не оправдались. По его словам, во второй день пребывания в Волгограде они весь день гуляли по городу в футболке сборной и с английским флагом, однако все были настроены к ним дружелюбно. Чтобы развенчать миф, автор и его отец отправились с английским флагом до фан-зоны в Волгограде, снимая все на видеокамеру. В итоге англичане беспрепятственно добрались до места назначения, а по пути фанат московского "Динамо" поддержал автора канала фразой "Англия, вперед!".
На другом видео Тео, опубликованном на странице в Twitter, россияне и англичане танцуют вместе в Нижнем Новгороде. Он сопроводил видео комментарием "Драка? Нет". Автора канала с отцом развенчали еще ряд мифов, среди которых "россияне — недружелюбный народ". "Когда мы праздновали забитый мяч в ворота сборной Туниса, россияне купили нам торт, — сказал Тео. — Когда мы не смогли поймать такси в Самаре, то к нам подъехал обычный русский парень и спросил: "Вам на стадион?". В итоге он подвез нас до арены, рассказав по пути о городе, и не взял плату".
Они признались, что восхищены природой в России, ценами, а также организацией самого турнира. "В Британии говорили, что организация чемпионата мира в России будет полной катастрофой. Однако это чудесный чемпионат мира. И как бесподобно работают волонтеры, которые с улыбкой ответят тебе на любой вопрос!"
Во вторник сборная Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира, который проходил на стадионе "Спартак" в Москве, одержала победу над командой Колумбии. Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 1:1, в серии пенальти англичане оказались сильнее — 4:3. В четвертьфинале англичане сыграют с командой Швеции. Встреча пройдет 7 июля в Самаре и начнется в 17:00 мск.
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