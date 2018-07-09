После матча с Россией хорваты обратились в больницу

Футболисты сборной Хорватии попали в больницу после матча с Россией на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом «Интерфаксу» сообщили два информированных собеседника.

По их словам, во время игры защитник Иван Стринич и нападающий Марио Манджукич получили гематомы, а после нее — рекомендацию командного врача пройти магнитно-резонансную томографию. Медицинский штаб счел, что следует убедиться в том, что у футболистов нет серьезных травм.

Источники агентства отметили, что хорватов обследуют в московской Боткинской больнице.

Матч чемпионата мира по футболу 2018 года Россия — Хорватия состоялся в минувшую субботу на сочинской арене «Фишт». Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в дополнительное команды также отличились по разу, а в серии пенальти со счетом 3:4 сильнее оказались хорваты.