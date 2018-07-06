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Выход России в полуфинал ЧМ увековечат монетой
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ЦБ выпустит новую монету при выходе РФ в полуфинал ЧМ 

Рамблер 2 часа назад
ЦБ России пообещал выпустить новую монету в 1/2 рубля, если сборная России выйдет в полуфинал чемпионата мира по футболу. Об этом регулятор сообщил на своей странице в Twitter.
На одной стороне монеты будет указан номинал и название турнира, а на другой будет изображён двуглавый орёл.
За выход в 1/2 финала ЧМ-2018 российская сборная будет сражаться с командой Хорватии в эту субботу, 7 июля, на стадионе в Сочи.
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