Дзюбой заинтересовались англичане

Дзюбой заинтересовался английский клуб

Английский клуб "Кардифф Сити" проявляет интерес к нападающему сборной России и петербургского "Зенита" Артему Дзюбе, передает "Спорт-Экспресс".

Клуб готовится к выступлению в Английской премьер-лиге (АПЛ), куда пробился по итогам прошлого сезона.

Нападающий привлек внимание своим выступлением на чемпионате мира — 2018 в России . Дзюба забил три мяча в четырех матчах.

Контракт форварда с петербургским "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года.

В прошедшем сезоны Дзюба вышел на поле в 25 матчах чемпионата России. Он отметился семью голами и тремя голевыми передачами.

Вторую половину сезона нападающий провел в тульском "Арсенале".

Ранее сообщалось, что фанат набил тату с изображением празднующего гол на ЧМ-2018 Дзюбы.