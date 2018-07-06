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Дзюбой заинтересовались англичане
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Дзюбой заинтересовался английский клуб 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Английский клуб "Кардифф Сити" проявляет интерес к нападающему сборной России и петербургского "Зенита" Артему Дзюбе, передает "Спорт-Экспресс".
Клуб готовится к выступлению в Английской премьер-лиге (АПЛ), куда пробился по итогам прошлого сезона.
Нападающий привлек внимание своим выступлением на чемпионате мира — 2018 в России. Дзюба забил три мяча в четырех матчах.
Контракт форварда с петербургским "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года.
В прошедшем сезоны Дзюба вышел на поле в 25 матчах чемпионата России. Он отметился семью голами и тремя голевыми передачами.
Вторую половину сезона нападающий провел в тульском "Арсенале".
Ранее сообщалось, что фанат набил тату с изображением празднующего гол на ЧМ-2018 Дзюбы.
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