Ракитич рассказал о подготовке к матчу против России

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с командой России.
«Правда ли, что мы скинулись, чтобы привезти в Сочи любимого певца? Поздравляю вас с отличным вопросом! У нас на базе фантастическая атмосфера. А если мы выйдем в следующий этап, пригласим всю Хорватию, всех певцов! Всех тех, кто болеет за нашу команду. У нас замечательная атмосфера в команде. Все игроки друг друга понимают. Мы хотим показать, что 40 дней вместе сделали нас семьей. Мы единый коллектив, один кулак. Если появится повод ещё раз спеть, то споём.
Самое главное — то, что мы вышли в четвертьфинал. Для меня самое главное — думать о себе. Будет прекрасно сыграть с Россией. Насладимся каждой минутой этого матча.
Манджукич — важный игрок. Он относится к каждому матчу очень серьёзно. Он первым идёт и в нападение, и в оборону. Можем положиться на него в любой момент.
Что касается того, кого знаю в составе соперника, то знаю всех игроков! Нас подробно проинформировали по каждому. Рассказали, как атакуют, как обороняются. Россия — очень серьёзная сборная, которая заслужила выхода в четвертьфинал. Надо навязать свой стиль и сыграть в свой футбол. Это будет непросто, но мы постараемся играть близко друг к другу, компактно. Прессинговать. Мне комфортно, когда мы владеем мячом», — передаёт слова Ракитича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.