Бразилия вылетела с ЧМ

Бельгия обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года в России.

Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте бразильский полузащитник Фернандиньо забил мяч в собственные ворота. На 31-й минуте Кевин Де Брёйне увеличил преимущество бельгийцев.

Бразильцы отыграли один мяч после точного удара Ренато Аугусто (76-я минута).

Таким образом, Бельгия вышла в полуфинал ЧМ-2018, где встретится со сборной Франции.