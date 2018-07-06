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Бразилия вылетела с ЧМ
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Бельгия обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT
Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года в России.
Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 2:1.
На 13-й минуте бразильский полузащитник Фернандиньо забил мяч в собственные ворота. На 31-й минуте Кевин Де Брёйне увеличил преимущество бельгийцев.
Бразильцы отыграли один мяч после точного удара Ренато Аугусто (76-я минута).
Таким образом, Бельгия вышла в полуфинал ЧМ-2018, где встретится со сборной Франции.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на матч национальной команды в полуфинале чемпионата мира по футболу.
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