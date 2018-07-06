Граффити Черчесова в Питере хотели удалить. Почему?

Кому-то мешают жить «усы надежды».

Народная любовь, которая вылилась на Станислава Черчесова после успехов сборной России на домашнем чемпионате мира, принимает разные формы. В частности, в Петербурге появилось граффити с изображением главного тренера. В одном из скверов Петроградского района художники нарисовали яркий портрет Черчесова, подписав его цитатой из песни группы «Ленинград»: «Ты просто космос, Стас!».

Приятно, что хоть кто-то в нашем футболе получает признание, а не только потоки брани в собственный адрес. Граффити с Черчесовым должно было прожить долгую жизнь. Станислав Саламович заслужил! И уж точно стоило сохранить это произведение уличного искусства до того момента, как сборная России завершит своё выступление на чемпионате мира. Но, оказывается, серая стена кому-то милее лица самого крутого волшебника ЧМ-2018.

Сегодня утром появилась новость, что власти Петербурга решили закрасить граффити. Накануне четвертьфинала с Хорватией! Ничего не скажешь, более «удачный» момент для этого нельзя было выбрать. Дело, конечно, не в Черчесове, который, возможно, и знать не знает ни о каком граффити, а о том, как болельщики сборной России оценят поступок этих самых властей. Тут и неуважение к тренеру, и, не дай бог, сбитый фарт.

Причина избавления от портрета главного тренера — кляуза, поступившая от одного из жителей города, которому «стыдно за местный стрит-арт». Смешно и грустно. Администрация Петроградского района рассмотрела жалобу некоего Александра С. в общем порядке, после чего уведомила ПАО «Ленэнерго» (этой организации принадлежит подстанция с изображением тренера) закрасить граффити.

Тем не менее, в «Ленэнерго» нашлись то ли страстные болельщики сборной России, то ли просто ценители искусства, которым, похоже, удалось отстоять Черчесова. На ближайшие четыре месяца. «Мы просили продлить срок исполнения предписания о ликвидации граффити на две недели, только что нам согласовали изменение срока до первого ноября», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе организации. Значит, в администрации Петроградского района крепко напряглись и пришли к важному выводу: нарисованный Саламыч вряд ли опасен для общества. Граффити не содержит экстремистский характер, не угрожает жизни и здоровью горожан, и даже напротив вдохновляет на большие дела.