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В Москве усыпили и обокрали футбольного обозревателя
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В Москве усыпили и обокрали футбольного обозревателя 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
44-летний футбольный обозреватель британского ВВС пострадал от действий московского таксиста. Иностранца угостили кофе, от которого он потерял сознание, и обокрали в такси, ущерб составил около 1 тыс. фунтов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.
В итоге журналист пришел в себя у метро «Динамо», где его, очевидно, высадили, без мобильного телефона и банковских карт.
После этого он обратился в полицию с заявлением о пропаже личных вещей и денег. Он сообщил, что в ночь с 5 на 6 июля около 3.30 мск взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе. Выпив кофе, он потерял сознание. Позднее британец обнаружил, что с его карты было списано более 500 фунтов.
Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Пока по делу никто не задержан.
Комментарии36  Ещё 11 источников 
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