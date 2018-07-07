В Москве усыпили и обокрали футбольного обозревателя

44-летний футбольный обозреватель британского ВВС пострадал от действий московского таксиста. Иностранца угостили кофе, от которого он потерял сознание, и обокрали в такси, ущерб составил около 1 тыс. фунтов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.

В итоге журналист пришел в себя у метро «Динамо», где его, очевидно, высадили, без мобильного телефона и банковских карт.

После этого он обратился в полицию с заявлением о пропаже личных вещей и денег. Он сообщил, что в ночь с 5 на 6 июля около 3.30 мск взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе. Выпив кофе, он потерял сознание. Позднее британец обнаружил, что с его карты было списано более 500 фунтов.

Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Пока по делу никто не задержан.