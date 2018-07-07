Россияне нашли способ накликать беду на Хорватию

Россияне нашли способ накликать беду на сборную Хорватии

В Казани нарисуют граффити в честь капитана сборной Хорватии по футболу, чтобы помочь победить российской сборной. Об этом на аппаратном совещании заявил мэр Казани Ильсур Метшин , передает ТАСС

Он подчеркнул, что в городе уже рисовали граффити-портреты нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду , аргентинского форварда Лионеля Мессии и бразильца Неймара, и всем трем этим сборным «не повезло» на чемпионате мира.

«Поэтому сегодня, желая победы сборной России, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии [Луку] Модрича. Надеемся, эта добрая традиция продолжится и наша сборная обязательно победит», — сказал Метшин.

Также мэр Казани подчеркнул, что граффити-портреты звезд футбола, которыми делятся в соцсетях и сами футболисты, способствуют росту туристической привлекательности города.

Россияне сыграют с командой Хорватии 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Начало матча в 21:00 по московскому времени.

6 июля сборная Бельгии в Казани обыграла команду Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 2:1. В первом тайме бельгийцы забили дважды (Фернандинью и Кевин Де Брюйне), один мяч бразильцы отбили на 76-й минуте (Ренату Аугусто).

В тот же день сборная Португалии проиграла Уругваю со счетом 2:1. В составе уругвайцев дубль оформил нападающий Эдинсон Кавани, отличившийся на 7-й и 62-й минуте. За португальцев забил защитник Пепе.

Сборная Уругвая уступила Франции в матче 1/4 чемпионата мира.

Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.