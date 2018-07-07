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Выход России в полуфинал ЧМ лишит Маликова волос
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Выход России в полуфинал ЧМ лишит Маликова волос 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский певец и композитор Дмитрий Маликов в случае победы российской сборной на ЧМ-2018 расстанется со своими длинными волосами. Обещание состричь волосы он дал 6 июля во время прямого эфира программы «Чемпионат без купюр» на «Матч ТВ».
Ведущий Артем Нечаев поинтересовался у Маликова, нет ли у него желания написать песню о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове в случае победы на чемпионате мира. На это он ответил, что готов на многое.
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Вслед за этим Нечаев в шутку предложил Маликову сменить привычный имидж и постричься. Певец согласился. Теперь в случае победы российской сборной на чемпионате ему придется выполнять свое обещание.
Матч России с Хорватией состоится сегодня в 21.00 в Сочи на стадионе «Фишт».
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