Выход России в полуфинал ЧМ лишит Маликова волос

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов в случае победы российской сборной на ЧМ-2018 расстанется со своими длинными волосами. Обещание состричь волосы он дал 6 июля во время прямого эфира программы «Чемпионат без купюр» на «Матч ТВ».

Ведущий Артем Нечаев поинтересовался у Маликова, нет ли у него желания написать песню о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове в случае победы на чемпионате мира. На это он ответил, что готов на многое.

Вслед за этим Нечаев в шутку предложил Маликову сменить привычный имидж и постричься. Певец согласился. Теперь в случае победы российской сборной на чемпионате ему придется выполнять свое обещание.

Матч России с Хорватией состоится сегодня в 21.00 в Сочи на стадионе «Фишт».