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Овечкин призвал «не хаять» сборную России
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Овечкин призвал «не хаять» сборную России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил шансы сборной России по футболу на победу в домашнем чемпионате мира. Его слова передает Sport24.
«У наших парней есть шанс выиграть чемпионат мира на своей земле. Самое главное — не хаять. Они сделали такой большой шаг, красавцы», — рассказал журналистам 32-летний хоккеист.
Овечкин также отметил, что Хорватия, с которой россияне поспорят за выход в полуфинал мундиаля, слабее сборной Испании.
Россия сыграет с Хорватией 7 июля, матч начнется в 21:00 по московскому времени. Победитель сыграет в полуфинале со сборной Англии, которая ранее 7 июля переиграла шведов со счетом 2:0.
В 1/8 финала турнира Россия обыграла Испанию. Команда Станислава Черчесова выиграла в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3.
Чемпионат мира продлится до 15 июля.
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