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Путин отреагировал на проигрыш сборной России
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Дмитрий Песков: Путин считает наших футболистов героями 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин смотрел матч Россия-Хорватия и считает наших футболистов, уступивших соперникам в красивейшей игре, героями.
"Смотрел, болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре, но для нас они молодцы. Герои! Они умирали на поле. Мы гордимся ими, — цитирует высказывание Дмитрия Пескова "Интерфакс". — "И мы желаем успехов тем, кто остался в игре".
Как сообщалось, в Сочи на олимпийской арене "Фишт" завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная России играла с соперниками из Хорватии. Ничья в основное время 1:1 вывела команды на овертайм. Там тоже была ничья — 2:2. А по пенальти выиграли хорваты.
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