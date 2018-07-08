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Гранеро покидает ЦСКА
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Тренер по физподготовке Гранеро заявил, что покинет футбольный клуб ЦСКА 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Тренер по физической подготовке сборной России и футбольного ЦСКА Паулино Гранеро уходит из московского клуба. Об этом специалист сообщил в интервью радиостанции Cope.
Сборная России на чемпионате мира в 1/4 финала проиграла команде Хорватии в серии послематчевых пенальти — 3:4. Основное время завершилось со счетом 1:1, дополнительное — 2:2.
"Я горжусь сборной России и доволен их результатом. Я безумно доволен своей работой с национальной командой и клубом, но теперь пришло время искать что-то новое, ведь с ЦСКА я уже 8 лет", — заявил Гранеро.
В сезоне-2017/18 ЦСКА занял второе место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) и обеспечил себе место в групповом этапе Лиги чемпионов.
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