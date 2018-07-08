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Самедов ушел из сборной России
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Футболист Самедов объявил о завершении карьеры в сборной России 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов завершил карьеру в сборной России по футболу после поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Хорватии. Об этом Самедов заявил журналистам.
В субботу в Сочи сборная Хорватии в четвертьфинале турнира обыграла команду России в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время — 2:2). Хорваты второй раз в истории вышли в полуфинал чемпионата мира.
"Это был мой последний матч за сборную", — сказал 33-летний футболист.
Самедов дебютировал в сборной в 2011 году, проведя за команду 53 игры и забив 7 мячей.
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