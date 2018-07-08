Футболист Игнашевич рад, что закончил карьеру на высокой ноте

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рад, что ему удалось завершить карьеру на высокой ноте.

38-летний Игнашевич объявил о завершении карьеры после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии. Хорваты обыграли команду России в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты — 4:3.

"Вот и все. Очень сложно осознать, что это было… Идет бесконечный поток сообщений в WhatsApp и Instagram, и нет возможности сказать каждому спасибо за теплые слова. Спасибо вам всем!" — написал Игнашевич.