Фанатам прокалывали презервативы ради россиян

Продавщица в Нижнем Новгороде прокалывала презервативы для улучшения генофонда

В Нижнем Новгороде уволили 62-летнюю продавщицу, которая продавала иностранным болельщикам, приехавшим на ЧМ-2018, продырявленные презервативы.

«Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится.

Глядишь гулять меньше будут, с дитяткой не нагуляешься-то. Будут как приличные девушки, а не то что сейчас — позорище», — приводит слова продавщицы «Блокнот».

Отмечается, что у самой женщины после Олимпиады 1980 года родилась двойня.