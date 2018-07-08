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Фанатам прокалывали презервативы ради россиян
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Продавщица в Нижнем Новгороде прокалывала презервативы для улучшения генофонда 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Нижнем Новгороде уволили 62-летнюю продавщицу, которая продавала иностранным болельщикам, приехавшим на ЧМ-2018, продырявленные презервативы.
«Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится.
Глядишь гулять меньше будут, с дитяткой не нагуляешься-то. Будут как приличные девушки, а не то что сейчас — позорище», — приводит слова продавщицы «Блокнот».
Отмечается, что у самой женщины после Олимпиады 1980 года родилась двойня.
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