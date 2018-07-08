Фанатам прокалывали презервативы ради россиян

В Нижнем Новгороде уволили 62-летнюю продавщицу, которая продавала иностранным болельщикам, приехавшим на ЧМ-2018, продырявленные презервативы.
«Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится.
Глядишь гулять меньше будут, с дитяткой не нагуляешься-то. Будут как приличные девушки, а не то что сейчас — позорище», — приводит слова продавщицы «Блокнот».
Отмечается, что у самой женщины после Олимпиады 1980 года родилась двойня.