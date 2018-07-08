Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной

Игнашевич и Самедов завершили карьеру в сборной России

Сборную России по футболу после проигранного Хорватии матча за выход в полуфинал чемпионата мира — 2018 покинули два игрока. Защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Александр Самедов больше не будут выступать за национальную команду

Первым после вылета сборной России с ЧМ-2018 поспешил объявить о завершении карьеры многолетний оплот обороны национальной команды и московского ЦСКА Сергей Игнашевич.

«Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры! Сергей, спасибо за все!» — сообщил официальный твиттер сборной.

Неожиданностью решение Игнашевича не стало. Уже после окончания сезона-2017/18 ходили разговоры, что защитник повесит бутсы на гвоздь, поскольку с армейцами он истекающий контракт так и не продлил. Оно и неудивительно, ведь менее чем через неделю, 14 июля, ему стукнет 39 лет. Нет сомнений, что Игнашевич встречал бы свой день рождения в заслуженном отпуске, но планы изменил главный тренер сборной России Станислав Черчесов , попросив защитника после двухлетнего перерыва вернуться в национальную команду на время ЧМ-2018 из-за дефицита игроков в оборонительной линии. Как призналась жена Игнашевича Наталья, планы на отпуск были испорчены, но оно того стоило.

«Наши планы на романтический отпуск рухнули в один день. Но я очень рада такому неожиданному повороту. Играть на домашнем чемпионате мира — это счастье!» — написала супруга футболиста в своем инстаграме. Публикация от Natalia Ignashevich (@natashevich) 14 Май 2018 в 1:09 PDT

Как признался сам футболист, долго над решением о возвращении в команду он не раздумывал.

«У Черчесова было время убедиться в моем уровне в последнее время, поэтому, если он считает, что я нужен сборной, то я готов приложить максимум усилий, чтобы помочь команде. В какой роли он меня видит, сколько времени будет доверять, для меня неважно», — приводит слова футболиста официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

А история Игнашевича со сборной началась еще в далеком 2002 году. При Валерии Газзаеве , тогдашнем наставнике команды, молодой 23-летний защитник «Локомотива» дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против Швеции.

Уже тогда стало ясно, что это будет долговечный союз.

Игнашевич защищал цвета сборной в отборочных играх к ЧМ и Евро, при этом если выходил на поле, то на 90 минут. При разных тренерах он оставался важнейшим звеном и был безоговорочным игроком стартового состава. При нем команда завоевывала бронзу чемпионата Европы — 2008, памятно проигрывала Словении в отборе к ЧМ-2010 и не выходила из групп на Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016, после которого он ушел, решив дать дорогу молодым.

14 июля 2018 года он вернулся и вошел в пятерку самых возрастных игроков в истории ЧМ, выйдя в стартовом поединке мундиаля против Саудовской Аравии. А позднее поставил еще один рекорд, хоть и сомнительный. Отличившись автоголом в матче 1/8 финала против Испании, он стал самым возрастным футболистом на мировом первенстве, отправившим мяч в свои ворота.

Игнашевич стал ключевой фигурой в историческом успехе национальной команды на ЧМ, проведя пять матчей без замен.

Во многом благодаря тому завидному опыту и мастерству, которого явно не хватает более молодым игрокам сборной, россияне и выступили достойно. Старый конь борозды точно не испортил.

Всего же за национальную команду Игнашевич провел 127 матчей, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач. Интересно, что за свою карьеру в сборной он получил лишь пять желтых карточек и ни разу не был удален с поля, и это будучи защитником.

С учетом кадровых проблем и ЦСКА, и сборной России заменить Игнашевича будет архисложно. Что касается самого игрока, то для него завершение карьеры на домашнем ЧМ было особенным моментом, о чем рассказали слезы на его глазах после выхода команды из группы.

Еще одним футболистом, которого лишилась сборная России после ЧМ-2018, стал полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов.

А ведь Самедова могло и не быть в этой сборной. По отцу футболист имеет азербайджанские корни, поэтому до вызова в национальную команду России он отклонил неоднократные приглашения в сборную Азербайджана. Как сам футболист призвался после своего дебюта в составе россиян, он не рассматривал вариант выступления за азербайджанскую команду.

«Да, представители сборной Азербайджана обращаются ко мне в течение долгих лет. Они приезжали, мы встречались с ними. Но я всегда говорил, что мне нет смысла выступать за азербайджанскую команду. И там об этом знают», — сказал игрок в интервью еженедельнику «Футбол».

Интересно, что, выступая за Россию, Самедову однажды пришлось играть против Азербайджана, да еще и в Баку.

Тогда футболист повергся жестокой травле со стороны трибун и местных болельщиков, которые даже кидались в него различными предметами.

Проложил Самедову путь в сборную России голландский специалист Дик Адвокат, возглавлявший тогда команду. Произошло это в 2011 году. Примечательно, что на тот момент полузащитник был уже далеко не молод по футбольным меркам — на момент первого вызова ему было 27 лет.

Впрочем, началась его международная карьера не слишком удачно. Дик Адвокат не взял Самедова на Евро-2012, но уже после отставки голландца хавбек вернулся в сборную. Последующие три крупных турнира Самедов был в составе команды — отыграл все матчи на ЧМ-2014 в Бразилии, выступил на чемпионате Европы во Франции в 2016 году, а также был основным игроком команды на Кубке конфедераций в 2017 году.

На домашний ЧМ-2018 хавбек ожидаемо был включен в окончательную заявку. Как и для сборной России, мундиаль стал самым успешным международным турниром для Самедова. Он принял участие в каждом матче россиян на мировом первенстве, неизменно выходя в стартовом составе.

Хотя результативными действиями Александр не отметился, своей игрой и полезностью убедил. К тому же именно после его навеса случился пенальти в ворота сборной Испании.

В 33-летнем возрасте он покинул команду, которой отдал семь лет. На его счету 52 проведенных матча за национальную сборную. Выступал Самедов весьма результативно, забив семь голов и отдав 16 голевых передач.