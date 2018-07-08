Йерро покинул пост спортдиректора сборной Испании

Йерро подал в отставку с должности спортивного директора Федерации футбола Испании

Фернандо Йерро подал в отставку с должности спортивного директора Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Йерро покинул пост, несмотря на действующий контракт, сообщается на официальном сайте RFEF.

50-летний специалист был назначен главным тренером сборной Испании перед чемпионатом мира 2018 года в России. За несколько дней до старта ЧМ-2018 был отправлен в отставку Хулен Лопетеги, подписавший контракт с мадридским «Реалом»

На турнире в России сборная Испании дошла до стадии 1/8 финала, где в серии послематчевых пенальти уступила России.

Ранее полузащитник сборной Испании по футболу Коке высказал своё мнение насчёт увольнения Хулена Лопетеги с должности главного тренера команды накануне чемпионата мира 2018 года.