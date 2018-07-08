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Йерро покинул пост спортдиректора сборной Испании
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Йерро подал в отставку с должности спортивного директора Федерации футбола Испании 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Фернандо Йерро подал в отставку с должности спортивного директора Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Йерро покинул пост, несмотря на действующий контракт, сообщается на официальном сайте RFEF.
50-летний специалист был назначен главным тренером сборной Испании перед чемпионатом мира 2018 года в России. За несколько дней до старта ЧМ-2018 был отправлен в отставку Хулен Лопетеги, подписавший контракт с мадридским «Реалом».
На турнире в России сборная Испании дошла до стадии 1/8 финала, где в серии послематчевых пенальти уступила России.
Ранее полузащитник сборной Испании по футболу Коке высказал своё мнение насчёт увольнения Хулена Лопетеги с должности главного тренера команды накануне чемпионата мира 2018 года.
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