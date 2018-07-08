Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть 

В официальном аккаунте сборной России в Твиттере https://twitter.com/teamrussia появилась фотография травмы ноги защитника российской команды Ильи Кутепова, которую он получил накануне в ходе матча национальной сборной с командой Хорватии.
«Нога Ильи Кутепова — лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше!Травма была получена в первом тайме, а впереди было ещё 100 минут..», — говорится в тексте к фото.
Нога Ильи Кутепова — лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше!
Травма была получена в первом тайме, а впереди было ещё 100 минут…#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/CRwE1eIxav— Сборная России (@TeamRussia) 8 July 2018
Отец спортсмена Олег Кутепов рассказал, что на его правую ногу ниже колена страшно смотреть из-за кровоподтеков: «так ему ее хорваты отоптали», сообщает «Советский спорт».
«Главное, чтобы перелома пальца не было. Оказывается, ногу перемотали во втором тайме, мы даже не видели, когда это случилось. Тяжело далась ребятам игра, очень тяжело», — поделился он.
Матч после дополнительного времени закончился со счетом 2:2. В итоге хорваты выиграли после серии пенальти.