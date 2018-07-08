Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть 

Нога Ильи Кутепова — лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше!

Травма была получена в первом тайме, а впереди было ещё 100 минут…#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/CRwE1eIxav— Сборная России (@TeamRussia) 8 July 2018