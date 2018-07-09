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«Подвиг» сборной России поставили под сомнение
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«Я вас умоляю»: Дасаев подверг сомнению «подвиг» команды Черчесова 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Известный в прошлом вратарь сборной СССР и "Спартака" Ринат Дасаев подвел итоги ЧМ-2018. Ветеран весьма критично отнесся к триумфу отечественных футболистов.
Эксперт считает, что подопечным Станислава Черчесова откровенно повезло в матче с испанцами и хорватами.
"Если бы Перишич во втором тайме не попал в штангу, и до пенальти дело не дошло бы", — заявил он.
При этом Дасаев отдал должное команде Станислава Черчесова. за "двустороннюю игру", передает "Советский спорт".
"Мы атаковали меньше, но все же атаковали", — признал специалист.
Более того, отвечая на вопрос, совершила ли российская сборная подвиг, Дасаев ответил:
"Я вас умоляю, о чем вы говорите? Обыграть Египет и Саудовскую Аравию — это подвиг? Или по пенальти — испанцев? Ну да, вышли в четвертьфинал, ребята, безусловно, полностью отдавались. Но сказать, что сделано что-то сверхъестественное, я не могу", — объяснил свою позицию спортивный деятель.
Стоит отметить, что эксперт также прошелся и по тренеру национальной сборной Черчесову.
"Отработал неплохо. Но опять же, по каким критериям судить? А в плей-офф выйти из такой группы… Бескова за второе место на чемпионате Европы сняли. А мы теперь на четвертьфиналы молимся", — высказался он.
Напомним, четвертьфинальный матч ЧМ-2018 Россия — Хорватия закончился победой гостей. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти были удачливее хорваты — 2:3.
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