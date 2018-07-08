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ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
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ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ 

Рамблер 5 часов назад
Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за неспортивное поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 с командой России, сообщает ТАСС.
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Ранее Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем в раздевалке после матча в Сочи записал видеообращение, посвятив победу своей команды Украине.
«Слава Украине, давай, давай!» — говорит в видеоролике Вида.
«Эта победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед!» — вторит ему Вукоевич.
Видео вызвало возмущение в России.
ФИФА отреагировала на этот инцидент.
«Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии», — сказал представитель организации.
Ранее не исключалось, что спортсмен может быть дисквалифицирован и не выйдет на поле для участия в игре полуфинала с Англией.
Вида заявил, что всего лишь шутил и не хотел никого обидеть. Оба хорвата играли за киевское «Динамо». Вида — с 2013-го по 2018-й, Вукоевич — с 2008-го по 2015-й.
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