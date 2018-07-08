Назван город с самыми красивыми болельщицами мундиаля

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провел исследование, чтобы выяснить, в каких городах чемпионата мира-2018 самые красивые болельщицы. Для этого в социальных сетях опросили туристов. По результатам опроса был подготовлен рейтинг.

Самыми красивыми оказались болельщицы в Санкт-Петербурге (23% респондентов) и Сочи (23%). Столица России оказалась на втором месте, набрав 20% голосов. Нижний Новгород набрал 12%, а за екатеринбургских болельщиц отдали свои голоса 10% опрошенных.

В первую десятку рейтинга также вошли Калининград (4%), Ростов-на-Дону (2%), Казань, Волгоград и Самара набрали по 1%.

По данным ФИФА, 56 матчей чемпионата посетили почти 2,6 млн зрителей. На нем было больше всего болельщиц из России, Бразилии, Колумбии, Мексики и Аргентины.