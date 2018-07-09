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Баптиста оценил российскую сборную
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Жулио Баптиста: любой футболист сборной России способен заиграть в европейском топ-клубе 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
Любой из игроков сборной России по футболу имеет прекрасные шансы выступать в ведущих европейских клубах. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий сборной Бразилии Жулио Баптиста.
В субботу сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира — 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт".
"Пенальти — это лотерея, к сожалению, в матче против команды Хорватии в этой лотерее проиграла сборная России. Честно говоря, я восхищен российской командой на чемпионате мира, ведь она добилась поистине выдающегося и исторического результата. Она доказала, что ее игрой может гордиться каждый гражданин страны. Если говорить про футболистов, то не стал бы выделять кого-то одного, любой игрок сборной России способен успешно выступать в европейском топ-клубе", — сказал Баптиста.
"Мне очень понравилась игра сборной России. Особенно это хорошо было видно в матче с командой Испании, когда россияне правильно подобрали тактику и добились победы в серии пенальти. Уверен, что они продолжат в том же духе. Скоро нас ждет новое поколение талантливых российских футболистов", — считает бразилец.
Чемпионат мира по футболу в России завершится 15 июля.
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