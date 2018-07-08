Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев получил от болельщиков необычный подарок В фан-зоне на Воробьевых горах, куда спортсмены российской сборной прибыли на встречу с болельщиками, ему вручили букет из помидоров.

«Оригинальный букет из помидоров для Игоря Акинфеева», — говорится в сообщении российской сборной в Twitter.

Оригинальный букет из помидоров для Игоря Акинфеева. Подарили болельщики на встрече 😀 pic.twitter.com/k7zY4EQ0pT— Сборная России (@TeamRussia) 8 июля 2018 г.

Ранее Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку, назвав их лучшими на свете.

«Друзья! К сожалению, мы покидаем ЧМ. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении чемпионата мира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за всё! Вы лучшие болельщики на свете!» — написал он на своей странице в Facebook.

Несмотря на то, что накануне россияне после серии пенальти проиграли хорватам в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, болельщики благодарны футболистам — сборная дошла до четвертьфинала впервые за все время участия в чемпионатах мира по футболу.