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Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок
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Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев получил от болельщиков необычный подарок В фан-зоне на Воробьевых горах, куда спортсмены российской сборной прибыли на встречу с болельщиками, ему вручили букет из помидоров.
«Оригинальный букет из помидоров для Игоря Акинфеева», — говорится в сообщении российской сборной в Twitter.
Ранее Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку, назвав их лучшими на свете.
«Друзья! К сожалению, мы покидаем ЧМ. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении чемпионата мира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за всё! Вы лучшие болельщики на свете!» — написал он на своей странице в Facebook.
Несмотря на то, что накануне россияне после серии пенальти проиграли хорватам в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, болельщики благодарны футболистам — сборная дошла до четвертьфинала впервые за все время участия в чемпионатах мира по футболу.
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