Петербургская художница нарисовала Дзюбу грудью

Рисующая грудью петербурженка объяснила, зачем изобразила Дзюбу плаксой

Эпатажная художница Ирина Романовская , прославившаяся рисованием грудью, создала портрет нападающего сборной России Артема Дзюбы.

— Я нарисовала этот портрет после того, как наша команда проиграла хорватам. Игроки показали себя с лучшей стороны, они боролись до конца. Но, к сожалению, немного не хватило. Поэтому Дзюба на моей картине плачет. Это досада от того, что мы не смогли получить эту победу, — рассказала художница Пятому каналу.

По словам Романовской, Артем Дзюба является ее любимым игроком из сборной.

Между тем сам Дзюба сегодня расчувствовался и опубликовал в Instagram селфи с каждым игроком сборной, назвав их воинами.