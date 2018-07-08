Петербургская художница нарисовала Дзюбу грудью

Эпатажная художница Ирина Романовская, прославившаяся рисованием грудью, создала портрет нападающего сборной России Артема Дзюбы.
— Я нарисовала этот портрет после того, как наша команда проиграла хорватам. Игроки показали себя с лучшей стороны, они боролись до конца. Но, к сожалению, немного не хватило. Поэтому Дзюба на моей картине плачет. Это досада от того, что мы не смогли получить эту победу, — рассказала художница Пятому каналу.
По словам Романовской, Артем Дзюба является ее любимым игроком из сборной.
Ранее Пятый канал рассказывал, что также Ирина Романовская нарисовала портреты футболистов Салаха Мохаммеда, Игоря Акинфеева и тренера Станислава Черчесова.
Между тем сам Дзюба сегодня расчувствовался и опубликовал в Instagram селфи с каждым игроком сборной, назвав их воинами.