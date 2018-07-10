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Англичане с радостью разорились на билетах в Россию
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Тысячи англичан с радостью разорились на билетах в Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Несмотря на растущие цены на билеты, более десяти тысяч английских фанатов планируют посетить полуфинальный матч чемпионата мира-2018, в котором сыграют сборные Англии и Хорватии. Об этом сообщает Daily Mail.
Болельщики в преддверии полуфинального матча забронировали все авиабилеты на прямые рейсы до Москвы, их стоимость начиналась с 1,2 тысячи фунтов стерлингов (более 100 тысяч рублей). Билетов на стадион также почти не осталось. Цена на входной билет на матч составила от полутора до 11 тысяч фунтов стерлингов (от 125 до 920 тысяч рублей).
«Мы очень счастливы приехать, потому что мы не надеялись, что сборная сможет выйти в полуфинал. Надеюсь, мы останемся здесь подольше. В случае неудачи поедем домой, я уже забронировал билеты на шесть утра», — приводит издание слова одного из фанатов.
Части болельщиков придется добираться до Москвы с пересадками: самая длинная дорога проходит через Хельсинки, Лиссабон и Киев и занимает около суток.
7 июля сборная Англии обыграла команду Швеции со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче и впервые за 28 лет пробилась в полуфинал чемпионата мира. Соперником англичан по полуфиналу стала Хорватия, по пенальти обыгравшая сборную России. Встреча состоится в «Лужниках» 11 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.
Чемпионат мира-2018 завершится 15 июля.
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