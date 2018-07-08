Дзюба опередил Роналду на ЧМ

Дзюба опередил Роналду в списке лучших нападающих ЧМ-2018

На чемпионате Дзюба сыграл очень ярко, забив три мяча. Над его приобретением задумался клуб английской премьер-лиги «Кардифф Сити».

Первое место в списке поделили между собой нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку и англичанин Гарри Кейн , который пока забил на турнире наибольшее количество голов (6).

Ранее 22-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин занял третье место в топ-10 главных открытий мирового первенства.