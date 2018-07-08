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Дзюба опередил Роналду на ЧМ
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Дзюба опередил Роналду в списке лучших нападающих ЧМ-2018 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
В рейтинге лучших нападающих ЧМ — 2018 по версии Bleacher Report форвард сборной России Артем Дзюба занял четвертую строчку, опередив португальца Криштиану Роналду и уругвайца Луиса Суареса.
На чемпионате Дзюба сыграл очень ярко, забив три мяча. Над его приобретением задумался клуб английской премьер-лиги «Кардифф Сити».
Первое место в списке поделили между собой нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку и англичанин Гарри Кейн, который пока забил на турнире наибольшее количество голов (6).
В топ-100 лучших игроков чемпионата по версии того же издания вошли еще четыре игрока сборной России: Марио Фернандес, Роман Зобнин, Александр Головин и Денис Черышев.
Ранее 22-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин занял третье место в топ-10 главных открытий мирового первенства.
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