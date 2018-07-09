Черчесову на граффити отрезали палец

На граффити со Станиславом Черчесовым, нарисованном в Санкт-Петербурге, наставнику сборной РФ «отрезали» палец после проигрыша россиян Хорватии. Об этом сообщает Sport24.ru.

По данным издания, авторами рисунка стали члены творческого объединения HoodGraffTeam. На сером фоне изображен сам Черчесов и строчка из песни «Ленинграда»: «Ты просто космос, Стас».

Кто именно испортил палец тренера на граффити, пока неизвестно.

Художник Артем Бурж заявил ТАСС , что испорченный элемент рисунка будет восстановлен.