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Черчесову на граффити отрезали палец
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Черчесову на граффити отрезали палец 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
На граффити со Станиславом Черчесовым, нарисованном в Санкт-Петербурге, наставнику сборной РФ «отрезали» палец после проигрыша россиян Хорватии. Об этом сообщает Sport24.ru.
По данным издания, авторами рисунка стали члены творческого объединения HoodGraffTeam. На сером фоне изображен сам Черчесов и строчка из песни «Ленинграда»: «Ты просто космос, Стас».
Кто именно испортил палец тренера на граффити, пока неизвестно.
Художник Артем Бурж заявил ТАСС, что испорченный элемент рисунка будет восстановлен.
По данным ТАСС, граффити было нанесено на подстанцию компании «Ленэнерго». На прошлой неделе администрация Петроградского района города попросила закрасить рисунок из-за жалоб местных жителей. Граффити решили убрать после 1 ноября 2018 года.
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