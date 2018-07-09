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Хорватский игрок оценил шансы сборной на победу
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Хорватский игрок оценил шансы сборной на победу в 1/2 финала ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2018 года против команды Бельгии.
"У нас много хороших игроков, как опытных, так и молодых. Шансы в полуфинале равны. Мы не боимся сборную Англии. Обе команды заслужили играть в полуфинале чемпионата мира", — цитирует Манджукича ТАСС.
Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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