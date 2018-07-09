Хорватский игрок оценил шансы сборной на победу

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2018 года против команды Бельгии.
"У нас много хороших игроков, как опытных, так и молодых. Шансы в полуфинале равны. Мы не боимся сборную Англии. Обе команды заслужили играть в полуфинале чемпионата мира", — цитирует Манджукича ТАСС.
Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.