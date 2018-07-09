Черчесов рассказал, за кого будет болеть

Станислав Черчесов: буду болеть за бельгийцев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил в эфире программы "60 минут", что желает успеха сборной Бельгии в оставшихся матчах чемпионата мира. Станиславу Саламовичу нравится, как играют бельгийцы, и ему симпатичен возглавляющий их тренер Роберто Мартинес

"Я буду болеть за бельгийцев. Потому что Роберто Мартинес мне симпатичен как тренер, и нравится, как играет его команда. Что касается Хорватии, не надо из-за одного высказывания менять отношение к стране. Это мое убеждение, "— сказал Станислав Черчесов. Главный тренер нашей команды не стал комментировать поведение хорватского футболиста Домагоя Виды и члена тренерского штаба Огнена Вукоевича. ""Я не политик. Испания нас врасплох не застала, а вы меня заставляете тут краснеть".

Станислав Черчесов объяснил, как сборной России удалось добиться тактической гибкости. "Мы игроков подбирали и знали, с кем играем, соперников знали, сетку знали, на кого попадаем. Есть много нюансов. Даже форму мы меняли: красная, потом белая, потом опять красная. Мы просчитываем все варианты. Отсюда вырисовывается картина и накладывается на соперника. Когда четко знаешь, с кем и когда ты играешь, уже легче готовиться. Мы четко понимали, к чему нам готовиться. Однако не может быть таких больших турниров без осечек. Вот с Уругваем была такая осечка. Она не то, что прогнозировалась, но есть человеческий фактор. Кто психологию и физиологию изучал, знает, что после такого выброса адреналина, после двух матчей, уже результат сделан, на третий организм не вырабатывает определенных вещей, которые тебе помогают прыгать выше головы. К испанцам все это переварилось, мы уже с удвоенной энергией вышли. Естественно и тактику поменяли. Мы специально ничего не меняли с Уругваем, чтобы испанцы не знали, как мы против них хотим играть. Для них это был сюрприз".