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Россиянин подарил англичанину билет на полуфинал ЧМ
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Российский болельщик подарил англичанину билет на полуфинал ЧМ 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Английский фанат Тео Огден, который собирался покинуть Россию после 1/4 финала чемпионата мира по футболу, получил от российского болельщика в подарок билет на матч сборной его страны с Хорватией. Об этом молодой человек рассказал в своем блоге.
Тео намеревался вернуться на родину, поскольку не сумел купить билет на игру полуфинала. В своем блоге он попросил неравнодушных помочь ему попасть на матч.
Каково же было удивление англичанина, когда любитель футбола из России по имени Макс подарил ему возможность поприсутствовать на полуфинале лично.
«Российский фанат подарил мне билет на полуфинал ЧМ-2018. Бесплатно…» — написал Огден, опубликовав на YouTube видео с благодарностями к болельщику по имени Макс.
В нем он назвал жителей России потрясающими и щедрыми людьми.
Тео и его отец Стив уже публиковали ролики, в которых рассказывали, какой на самом деле оказалась Россия. Британцы призвали своих соотечественников не обращать внимание на то, что говорят СМИ, и обязательно приехать на международное первенство.
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