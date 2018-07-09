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Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
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Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ после скандального видео 

Газета.Ru 2 часа назад
Помощник тренера и скаут сборной Хорватии Огнен Вукоевич отстранен от участия в чемпионате мира 2018 года по решению Хорватского футбольного союза, сообщает "Советский спорт".
Как отмечается на официальном сайте федерации, представители сборной Хорватии извинились перед российской стороной за поведение специалиста и защитника национальной команды Домагоя Виды.
После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг "Слава Украине". Футболист получил за высказывание предупреждение от Международной федерации футбола (ФИФА).
Ранее бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев заявил, что ФИФА внимательно следит за нарушениями на чемпионате мира 2018 года.
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