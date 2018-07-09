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Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
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Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды 

Газета.Ru 1 час назад
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что лозунг защитника сборной Хорватии Домагоя Виды "Слава Украины" является делом Международной федерации футбола (ФИФА).
"Это не мое дело. Для этого есть дисциплинарный комитет ФИФА. Туда должен кто-то об этом заявить. Делегат матча должен представить видео кассету или фрагмент их выкриков", — сказал Колосков в общении с корреспондентом "Газеты.Ru".
По мнению эксперта, в поступке Виды есть политический контекст.
"Если такое действительно было, то это явная политическая провокация. Дисциплинарный комитет ФИФА должен это рассмотреть и вынести соответствующее решение. Другого варианта здесь нет", — заключил почетный президент РФС.
После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) Вида и тренер Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг "Слава Украине". Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.
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