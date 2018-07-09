Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды

"Это не мое дело. Для этого есть дисциплинарный комитет ФИФА. Туда должен кто-то об этом заявить. Делегат матча должен представить видео кассету или фрагмент их выкриков", — сказал Колосков в общении с корреспондентом "Газеты.Ru".

По мнению эксперта, в поступке Виды есть политический контекст.

"Если такое действительно было, то это явная политическая провокация. Дисциплинарный комитет ФИФА должен это рассмотреть и вынести соответствующее решение. Другого варианта здесь нет", — заключил почетный президент РФС.