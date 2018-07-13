Глава ФИФА подвел итоги ЧМ в России

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории, сообщает ТАСС

"Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим за все время, теперь я могу сказать это с еще большей степенью убежденности. Да, это лучший чемпионат мира в истории", — сказал Инфантино.

Мировое первенство стартовало 14 июня в Москве на стадионе "Лужники". В матче открытия сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Встречи мундиаля прошли на 11 стадионах страны. Финал в котором сыграют Хорватия и Франция, пройдет также в "Лужниках".