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«Это лучший чемпионат мира в истории»
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Глава ФИФА подвел итоги ЧМ в России 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Reuters
Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории, сообщает ТАСС.
"Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим за все время, теперь я могу сказать это с еще большей степенью убежденности. Да, это лучший чемпионат мира в истории", — сказал Инфантино.
Мировое первенство стартовало 14 июня в Москве на стадионе "Лужники". В матче открытия сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Встречи мундиаля прошли на 11 стадионах страны. Финал в котором сыграют Хорватия и Франция, пройдет также в "Лужниках".
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