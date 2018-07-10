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«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
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«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео 

Рамблер 1 час назад
Защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида вновь попал на видео, кричащим лозунг «Слава Украине!».
Накануне YouTube-канал ультрас киевского «Динамо» опубликовал ролик, на котором Вида произносит свой лозунг уже не рядом с членом хорватской делегации на чемпионате мира по футболу 2018 года Огненом Вукоевичем, а рядом с одним из тренеров команды Ивицей Оличем, бывшим игроком московского ЦСКА.
На новом видео Вида вновь произнес слова «Слава Украине!». Кроме того, хорват кричит «Белград, гори!». Сербский портал Alo.rs отмечает, что последняя фраза является «приветом» владельцу кафе «Белград» в Киеве — сербу Йовану.
После победы Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года Домагой Вида записал видео, на котором, крикнув «Слава Украине!», посвятил победу стране, в которой провел несколько лет, играя за киевское Динамо».
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