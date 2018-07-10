«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео

Защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида вновь попал на видео, кричащим лозунг «Слава Украине!».

Накануне YouTube-канал ультрас киевского «Динамо» опубликовал ролик, на котором Вида произносит свой лозунг уже не рядом с членом хорватской делегации на чемпионате мира по футболу 2018 года Огненом Вукоевичем, а рядом с одним из тренеров команды Ивицей Оличем, бывшим игроком московского ЦСКА.

Домагой Вида, игрок сборной Хорватии, записал ещё одно видео. Пропагандонам готовят методички…Завтра будет весело… pic.twitter.com/LuaPevyg0A— Ivan Неумный (@ivan15851695) 9 июля 2018 г.

На новом видео Вида вновь произнес слова «Слава Украине!». Кроме того, хорват кричит «Белград, гори!». Сербский портал Alo.rs отмечает, что последняя фраза является «приветом» владельцу кафе «Белград» в Киеве — сербу Йовану.

После победы Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года Домагой Вида записал видео, на котором, крикнув «Слава Украине!», посвятил победу стране, в которой провел несколько лет, играя за киевское Динамо».