Ещё
Украинцы атаковали FIFA из-за хорватов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинцы атаковали FIFA из-за хорватов 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинцы запустили в Facebook флешмоб в поддержку хорватов, записавших видео со словами «слава Украине». Об этом сообщает 112.ua.
Пользователи начали писать на странице Международной федерации футбола (FIFA) «слава Украине» на разных языках. Среди прочих, к флешмобу присоединился журналист Аркадий Бабченко. В комментариях организацию обвинили в том, что она «любит деньги »Газпрома», а не футбол».
По мнению участников флешмоба, слова «слава Украине» — «это патриотическое выражение вроде „Да здравствует Франция“, „Да здравствует Королева“, „Пусть Польша будет Польшей“, и с политикой оно не связано.
Причиной скандала на ЧМ-2018 стало видео, записанное защитником сборной Хорватии Домагоем Видой и экс-игроком команды Огненом Вукоевичем. На видео Вида выкрикнул „Слава Украине!“, а Вукоевич сказал, что победа над сборной РФ была „за „Динамо“ и за Украину“. Оба футболиста ранее выступали за киевское „Динамо“.
В Хорватском футбольном союзе принесли извинения за ролик и заверили, что попросили Виду и Вукоевича, а также других игроков, „воздерживаться в будущем от любых заявлений, которые могут быть истолкованы в политическом контексте“. Вукоевича исключили из числа членов хорватской делегации на ЧМ-2018 и освободили от должности помощника тренера сборной. FIFA вынесла Виде предупреждение.
Комментарии33  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео335
Хорват обратился к россиянам после скандала на ЧМ426
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым2
Россияне назвали главного претендента на победу в ЧМ17
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине583
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение