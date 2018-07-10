Украинцы атаковали FIFA из-за хорватов

Украинцы запустили в Facebook флешмоб в поддержку хорватов, записавших видео со словами «слава Украине». Об этом сообщает 112.ua.

Пользователи начали писать на странице Международной федерации футбола (FIFA) «слава Украине» на разных языках. Среди прочих, к флешмобу присоединился журналист Аркадий Бабченко . В комментариях организацию обвинили в том, что она «любит деньги »Газпрома» , а не футбол».

По мнению участников флешмоба, слова «слава Украине» — «это патриотическое выражение вроде „Да здравствует Франция“, „Да здравствует Королева“, „Пусть Польша будет Польшей“, и с политикой оно не связано.

Причиной скандала на ЧМ-2018 стало видео, записанное защитником сборной Хорватии Домагоем Видой и экс-игроком команды Огненом Вукоевичем. На видео Вида выкрикнул „Слава Украине!“, а Вукоевич сказал, что победа над сборной РФ была „за „Динамо“ и за Украину“. Оба футболиста ранее выступали за киевское „Динамо“.

В Хорватском футбольном союзе принесли извинения за ролик и заверили, что попросили Виду и Вукоевича, а также других игроков, „воздерживаться в будущем от любых заявлений, которые могут быть истолкованы в политическом контексте“. Вукоевича исключили из числа членов хорватской делегации на ЧМ-2018 и освободили от должности помощника тренера сборной. FIFA вынесла Виде предупреждение.