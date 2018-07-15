Путин поставил цель российской сборной на ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин на церемонии передачи Катару полномочий по проведению ЧМ в 2022 году заявил, что ждет от российской сборной на следующем мировом первенстве еще больших успехов.

«Чемпионат мира завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта», — сказал также глава российского государства. По его словам, вся страна получила «огромное удовольствие от общения с футболом» и с болельщиками, приехавшими со всего мира, передает ТАСС.

Он выразил уверенность в том, что «друзья из Катара» также смогут провести чемпионат мира на таком высоком уровне. Москва в свою очередь готова поделиться с Дохой появившимся опытом, отметил Путин.

«Сделаем все для того, чтобы футбол мог выполнять свою замечательную гуманистическую миссию — объединять людей, объединять страны и континенты», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что единственное смутившее его во время церемонии — это заявка Катара о том, что сборная этой арабской страны повторит успех российской сборной.

«Потому что после выступления российской сборной на этом чемпионате мы теперь будем ждать от нашей сборной на следующем еще больших результатов», — заявил Путин.

Эмир Катара Тамим Бен Хамад аль Тани на церемонии заявил, что рассчитывает на преодоление трудностей арабского мира благодаря ЧМ-2022.

В воскресенье Путин передал эмиру Катара полномочия по проведению ЧМ-2022.

Вечером состоится финал чемпионата мира 2018 года. В нем сойдутся сборные Хорватии и Франции. Сборная России выбыла в 1/4 финала турнира, только в серии пенальти уступив хорватам.