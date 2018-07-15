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Путин поставил цель российской сборной на ЧМ-2022
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Путин поставил цель российской сборной на ЧМ-2022 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Президент России Владимир Путин на церемонии передачи Катару полномочий по проведению ЧМ в 2022 году заявил, что ждет от российской сборной на следующем мировом первенстве еще больших успехов.
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«Чемпионат мира завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта», — сказал также глава российского государства. По его словам, вся страна получила «огромное удовольствие от общения с футболом» и с болельщиками, приехавшими со всего мира, передает ТАСС.
Он выразил уверенность в том, что «друзья из Катара» также смогут провести чемпионат мира на таком высоком уровне. Москва в свою очередь готова поделиться с Дохой появившимся опытом, отметил Путин.
«Сделаем все для того, чтобы футбол мог выполнять свою замечательную гуманистическую миссию — объединять людей, объединять страны и континенты», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что единственное смутившее его во время церемонии — это заявка Катара о том, что сборная этой арабской страны повторит успех российской сборной.
«Потому что после выступления российской сборной на этом чемпионате мы теперь будем ждать от нашей сборной на следующем еще больших результатов», — заявил Путин.
Эмир Катара Тамим Бен Хамад аль Тани на церемонии заявил, что рассчитывает на преодоление трудностей арабского мира благодаря ЧМ-2022.
В воскресенье Путин передал эмиру Катара полномочия по проведению ЧМ-2022.
Вечером состоится финал чемпионата мира 2018 года. В нем сойдутся сборные Хорватии и Франции. Сборная России выбыла в 1/4 финала турнира, только в серии пенальти уступив хорватам.
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