Новое граффити с Черчесовым появится в Петербурге

Уличные художники команды HoodGraff создают новое граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова взамен испорченного вандалами после проигрыша его подопечных хорватам в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Как рассказал корр. ТАСС во вторник граффитист Артем Бурж, наставник российской команды запечатлен поднявшим руку в воинском приветствии.

"Для нас принципиально важен момент благодарности, и [Черчесов] — как лицо сборной: ребята отслужили, как настоящие мужчины. И фотография такая мужественная выбрана", — сказал Бурж.

Художники накануне вечером полностью закрасили испорченное неизвестными изображение Черчесова, оставив надпись "До завтра…". К созданию нового рисунка они приступили перед рассветом, около 03:00 мск. Полностью завершить работу они планируют в течение нескольких часов.

По словам Буржа, его команда не намерена далее продолжать борьбу с вандалами.

"На произвол судьбы мы это оставим уже сегодня", — сказал он.

Предшествующее граффити в Петроградском районе города с изображением главного тренера сборной России и подписью "Ты просто космос, Стас!", которая является цитатой из песни Сергея Шнурова , появилось 22 июня в честь победы российских футболистов над командой Египта со счетом 3:1. Изображение было испорчено после проигрыша сборной России команде Хорватии по результатам серии пенальти на матче 1/4 финала, который прошел в субботу.