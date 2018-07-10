«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России

Французские журналисты восхищаются сборной России по футболу, англичане называют «сексуальную» причину поражения команды Станислава Черчесова , а их португальские коллеги обсуждают систему Fan ID, благодаря которой якобы «устанавливается слежка» за болельщиками. «Газета.Ru» рассказывает, что пишут зарубежные СМИ о мундиале в России.

Москва приветствует героев

7 июля сборная России проиграла команде Хорватии в четвертьфинальном матче домашнего чемпионата мира и завершила свое выступление на турнире. На следующий день после игры футболисты, тренерский штаб и персонал сборной, вернувшиеся в Москву, приехали на Воробьевы горы, где провели встречу с болельщиками.

Заметку об этом написало французское издание L'Equipe, авторы которого назвали подопечных Станислава Черчесова героями.

«Тысячи поклонников сборной России собрались и поприветствовали футболистов своей страны, успокоив и поддержав их после поражения в матче с хорватами продолжительными овациями, а также поблагодарили за этот неожиданный выход в четвертьфинал чемпионата мира», — написано в статье.

Интересно обратить внимание на комментарии, которые оставляли французские пользователи к этому материалу.

«Россия стала настоящим сюрпризом на этом чемпионате. Причем речь идет как о футболистах, так и о болельщиках. Браво, Россия!» — написал пользователь с никнеймом PoloRalphLo.

Читатель под псевдонимом montpellier34 оценил уровень организации чемпионата, отметив отсутствие эпизодов с нарушением правопорядка.

«Самая красивая болельщица спугнула удачу России»

Английское издание The Sun традиционно подходит к различным крупным событиям с иной стороны. Поражение сборной России в матче с Хорватией не стало исключением. На этот раз авторы заметки нашли причину неудачи россиян.

По мнению автора заметки, сборной России не повезло, потому что на стадионе «Фишт» отсутствовала «самая красивая болельщица страны» Наталья Немчинова.

«Россия вылетела с чемпионата. Возможно, это случилось из-за того, что Немчинова, которая посетила до этого все матчи российской сборной, не приехала на игру с Хорватией», — написано в статье.

К слову, Немчинова дала верный прогноз на матч 1/8 финала, в котором россияне обыграли сборную Испании, а после этого пообещала устроить откровенную фотосессию с игроками российской команды в том случае, если они выиграют турнир.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Немчинова была связана с порноиндустрией, однако сама россиянка эти данные решительно опровергла, заявив, что откровенное видео с ее участием в интернет выложил бывший бойфренд.

«Сборная России изменила отношение к себе»

Авторитетная английская газета The Guardian назвала выступление сборной России на домашнем чемпионате мира успешным. Авторы статьи отметили высокий уровень критики в отношении команды перед началом турнира, а также совершенно иное мнение о российских футболистах после выхода в четвертьфинал.

«Российские СМИ не верили в свою сборную. Общественность, наполненная чувством пессимизма, была уверена в провальном выступлении команды. Обозреватель Александр Бубнов и вовсе назвал эту команду «самой слабой в истории», — пишут авторы, подчеркивая при этом, что подопечные Черчесова заслужили похвалы в свой адрес, как и сам наставник.

«Черчесов показал себя настоящим храбрецом и отличным парнем, выступив перед всей страной и поблагодарив болельщиков за поддержку после проигранного матча с Хорватией», — сообщает The Guardian.

В конце заметки авторы отмечают, что «эта сборная России может покинуть чемпионат мира с высоко поднятой головой».

«Паспорт болельщика несет опасность»

Журналисты португальского издания Diario de Noticias уделили внимание паспорту болельщика на чемпионате мира — 2018, более известному как Fan ID.

Fan ID представляет собой пропуск на стадион, а для иностранных фанатов и вовсе является заменой визы. Паспорт болельщика также имеет ряд других преимуществ, среди которых, например, бесплатный проезд на транспорте в дни матчей.

При этом, по мнению авторов статьи, данная система не является безопасной.

«Fan ID противоречит праву человека на частную жизнь. Особенно в России, где ведется слежка за гражданами страны, а также активна хакерская деятельность. Паспорт болельщика позволяет правительству и организаторам чемпионата отслеживать местонахождение людей, а также дает доступ ко всем персональным данным», — считают португальские журналисты.

Несмотря на это, иностранные коллеги отмечают и преимущества данной системы, уточнив, что она «помогла российским властям обнаружить бразильского преступника, уже второй год находящегося в розыске».

Кроме того, пишет Diario de Noticias, благодаря паспорту болельщика в Россию не были допущены фанаты, которые были уличены в нарушении закона ранее.