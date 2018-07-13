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«Реал» выступил с заявлением по Неймару
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Мадридский «Реал» не собирается покупать бразильского футболиста ПСЖ Неймара 

ТАСС 5 часов назад
Фото: EPA
Испанский футбольный клуб "Реал" не планирует делать каких-либо предложений о трансфере бразильского нападающего французской команды "Пари Сен-Жермен" Неймара. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте мадридского клуба.
"Учитывая постоянные слухи, которые связывают наш клуб с футболистом ПСЖ Неймаром, мадридский "Реал" хочет прояснить, что клуб не планирует делать какие-либо предложения о трансфере игрока. Между "Реалом" и ПСЖ необычайно хорошие отношения, поэтому, если "Реал" захочет приобрести игрока ПСЖ, то, в первую очередь, мы будем общаться с клубом", — сказано в заявлении.
Ранее СМИ сообщали, что "Реал" направил в ПСЖ запрос о трансфере 26-летнего футболиста, а президент мадридского клуба Флорентино Перес уже провел переговоры с отцом Неймара.
Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из испанской "Барселоны" за рекордные €222 млн В текущем сезоне форвард провел 29 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 17 голевых передач.
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