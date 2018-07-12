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Победа Хорватии привела в восторг Украину
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Победа Хорватии привела в восторг Украину 

Рамблер 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Украина принесла «удачу» сборной Хорватии, вышедшей в финал чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил на своей странице в соцсети Facebook президент украинской Федерации футбола.
«Удача улыбается тем, кто любит и уважает Украину!» — уверен Андрей Павелко.
По его словам, фраза «Слава Украине!», произнесенная защитником хорватской команды Домагоем Видой после победы над Россией в 1/4 финала мундиаля, «сотворила чудо».
Павелко, который также является депутатом Верховной рады, поздравил Хорватию с выходом в финал и пожелал Виде забить в нем победный гол.
«Спасибо Хорватия! Слава Украине!» — подытожил он.
Минувшим вечером сборная Хорватии в дополнительное время переиграла Англию и вышла в финал чемпионата мира по футболу 2018 года.
7 июля, после победы Хорватии над Россией в четвертьфинале мундиаля, Домагой Вида записал видео, на котором, крикнув «Слава Украине!», посвятил победу ей.
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