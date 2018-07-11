Журналистки устали от домогательств в России

Иностранные журналистки устали от сексуальных домогательств в России

Спортивные журналистки Бразилии организовали кампанию по борьбе с сексуальными домогательствами после того, как столкнулись во время чемпионата мира по футболу в России с неприкрытыми приставаниями фанатов, пишет Independent.

Девушки запустили акцию «Дай ей работать» и одноименный хештег в соцсетях (#LetHerWork), а также записали ролик, призванный положить конец сексизму и приставаниям, с которыми они сталкиваются в повседневной работе. Журналистки припомнили случаи, когда они и их коллеги сталкивались с сексуальными притеснениями со стороны мужчин.

Девушки упомянули об известном случае, произошедшем в Москве, когда российский фанат во время прямого включения обнял журналистку канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран и схватил ее за грудь (позже он попросил прощения). В другом случае болельщик поцеловал бразильскую журналистку Джулию Гуимараес во время эфира с улицы одного из городов-организаторов чемпионата мира. Бразильянка отчитала обидчика, в ответ на что тот извинился. Во время мундиаля были и другие случаи харрасмента.

На видео девушки продемонстрировали скриншоты уничижительных сообщений из социальных сетей с оскорблениями и угрозами. Отмечается, что с начала чемпионата мира в России было зарегистрировано по меньшей мере четыре случая, когда фанаты щупали, целовали или пытались поцеловать женщин-журналистов.

Бразильские журналистки не первый раз жалуются на харрасмент. В марте 50 девушек, работающих в СМИ, записали видеообращение. Все они жаловались на оскорбительные сообщения и угрозы изнасилования.