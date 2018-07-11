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Моуринью рассказал о преимуществе англичан над хорватами
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Моуринью рассказал, в чём преимущество сборной Англии над Хорватией 

RT на русском 23 часа назад
Фото: globallookpress.com
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, не считает, что молодость футболистов сборной Англии может негативно сказаться на уровне их игры.
«Где играют молодые англичане — в «Тоттехэме», «Манчестер Юнайтед». В лучших клубах АПЛ. У них есть опыт игры за эти клубы, им не чуждо чувство стресса, когда ты выступаешь за крупный клуб. Поэтому у них есть всё необходимое для победы.», — заявил Моуринью в эфире RT.
Эксперт RT рассказал, в чём преимущество сборной Англии над своим соперником по полуфиналу чемпионату мира 2018 года — командой Хорватии.
«Англичане сильны с точки зрения физики. Джон Стоунз, Гарри Маугайр, Харри Кейн — опасны при штрафных и угловых. У них есть игроки, которые отлично исполняют стандарты: Кевин Триппьер, Эшли Янг. У хорватов с этим сложнее: я вижу Манджукича и Ловрена, которые здорово играют на втором этаже. В этом преимущество будет у англичан. Но у них игроки, которые умеют отлично держать мяч. Ранее на турнире англичане не встречались с подобным соперником. Разве что, с Колумбией. В последние 20 минут матча с ними они почувствовали давление. Таким образом, они практически не бывали в сложных ситуациях. Много мячей будет забито в том случае, если кому-то удастся быстрый гол. В противном случае, будет сказываться волнение и важность матча», — заключил Моуринью.
Ранее Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1/2 финала мирового первенства в России между сборными Хорватии и Англии.
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