Сборная Англии прошла «курс выживания» на базе спецназа

Sky News: сборная Англии перед ЧМ-2018 прошла «курс выживания» на базе спецназа

Сборная Англии по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира в России прошла секретную двухдневную подготовку на базе морских пехотинцев в Великобритании. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News, который размесил репортаж о пребывании подопечных Гарета Саутгейта на базе спецназа в графстве Девон на юго— западе Англии.

По информации телеканала, главный тренер собрал всех игроков команды и весь ее технический персонал на базе в июне 2017 года, причем до последнего момента никто из членов сборной не знал, куда они направляются. У игроков забрали мобильные телефоны, личные вещи и украшения, переодели их в военную форму, после чего футболисты прошли курс выживания в дикой природе.

Как информирует телеканал, спортсменам, которые выступают в лучших клубах английской премьер-лиги и европейских клубах, в первый день пришлось спать в лесу и самим искать себе пропитание. На следующий день их заставили бегать по пересеченной местности и ползти по— пластунски по руслу неглубокой речки.

Sky News информирует, что таким образом Саутгейт намеревался улучить координацию между игроками в преддверии мирового первенства. "Мы хотели приехать на место и поместить ребят в иные условия, в такие, которые они не могли ожидать, — приводит телеканал слова наставник сборной. — Мы хотели, чтобы они увидели, что есть другой мир, помимо того, к которому они привыкли".

На распространенных видеокадрах видно, как игроки наносят себе на лицо защитную краску, ползают в глине, с разбегу преодолевают барьеры и идут в темноте через лес с приборами ночного видения.

Канал не делает при этом вывода, насколько данная тренировка помогла сборной добиться на чемпионатах мира столь впечатляющего результата, дойдя впервые с 1990 года до стадии полуфинала. За путевку в финал англичане поспорят в среду с командой Хорватии. Матч начался на стадионе "Лужники" в Москве в 21:00 мск.